UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta direkt olarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA tarafından 3 maç ceza verildi.
Deneyimli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak PAOK, Rigas FG ve Elfsborg maçlarında cezasını çekecek.
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