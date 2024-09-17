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UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

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UEFA, Young Boys maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı

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UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta direkt olarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA tarafından 3 maç ceza verildi. 
Deneyimli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak PAOK, Rigas FG ve Elfsborg maçlarında cezasını çekecek.
 
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