UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Real Betis, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında 24 Şubat Perşembe günü Zenit'i ağırlayacak.
EstadioBenitoVillamarn Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Abdülkadir Bitigen olacak.
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