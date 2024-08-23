banner913
banner932
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
16 0
Lefkoşa halk danslarına doyacak
Lefkoşa halk danslarına doyacak
21 0
 
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
32 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
20 0
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
31 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
22 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
24 0
banner1032

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

banner1020

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Lille maçında sahaya yabancı madde atılmasından dolayı 2 yıl ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi. Aynı olaylar 2 yıl içinde tekrarlanırsa ceza işleme konulacak

banner1045
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
banner971
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, Lille'i konuk etmişti. UEFA, bu karşılaşmada sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi. 
KISMİ TRİBÜN KAPAMA
UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verildiği belirtildi. 
Fenerbahçe'de Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında mücadelenin normal süresini 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşımıştı. Sarı-lacivertliler, uzatma devresinde penaltıdan kalesinde gördüğü gol ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.