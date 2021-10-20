UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı sürüyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 19 Ekim Salı ve dün birer maçın oynandığı UEFA Avrupa Ligi’nde, 21 Ekim Perşembe günü ise 14 karşılaşma yapılacak.

Bir puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü 19.45'te Belçika'nın Antwerp takımını ağırlayacak.

Topladığı 4 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise ayı gün 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Celtic– Ferencvaros: 2 – 0

Spartak Moskova - Leicester City: 3-4

BUGÜN

19.45 Fenerbahçe - Antwerp (Belçika)

19.45 Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka)

22.00 PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

22.00 West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika)

