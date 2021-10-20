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UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı sürüyor

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UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı sürüyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 19 Ekim Salı ve dün birer maçın oynandığı UEFA Avrupa Ligi’nde, 21 Ekim Perşembe günü ise 14 karşılaşma yapılacak.
Bir puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü 19.45'te Belçika'nın Antwerp takımını ağırlayacak.
Topladığı 4 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise ayı gün 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Celtic– Ferencvaros: 2 – 0
Spartak Moskova - Leicester City: 3-4
BUGÜN
19.45 Fenerbahçe - Antwerp (Belçika)
19.45 Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa)
19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.45 Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
22.00 Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka)
22.00 PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa)
22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray
22.00 West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika)
 
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