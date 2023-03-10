UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar geride kaldı. Organizasyondaki Türkiye’nin tek temsilcisi Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-0
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya): 4-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 1-1
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe: 2-0
Karşılaşmaların rövanşı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.