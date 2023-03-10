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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynandı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynandı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar geride kaldı. Organizasyondaki Türkiye’nin tek temsilcisi Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-0
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya): 4-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 1-1
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe: 2-0
Karşılaşmaların rövanşı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.
 
 
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