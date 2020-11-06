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UEFA Avrupa Ligi'ne Yusuf Yazıcı damgası

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Lille forması giyen ve Milan karşısında "hat-trick" yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi

UEFA Avrupa Ligi'ne Yusuf Yazıcı damgası
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.
Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı. 
 
 
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