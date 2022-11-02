UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 20.45'te sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak.
Gruplarda son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa)
20.45 Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe
23.00 Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.