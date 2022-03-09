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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, 10 Mart Perşembe günü 5 maçla tamamlanacak.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura kalacak.

Son 16 turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa): 0 - 1

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1- 2

20.45 Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

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