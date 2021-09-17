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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçlarında ilk hafta maçları sona erdi.
İşte alınan sonuçlar:
 
Spartak Moskova 0 - 1 Legia Varşova
Galatasaray 1 - 0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1 - 1 Olympique Marsilya
Kızılyıldız 2 - 1 Braga
Midtjylland 1- 1 Ludogorets
Real Betis 4 - 3 Celtic
Bayer Leverkusen 2 - 1 Ferencvaros
Rapid Wien 0 - 1 Genk
Dinamo Zagreb 0 - 2  West Ham United
Brondby 0 -  0 Sparta Prag
Rangers 0  - 2 Olympique Lyon 
Monaco  1 - 0 Sturm Graz
PSV 2 - 2 Real Sociedad
Leicester City 2 - 2 Napoli 
Olympiakos 2 - 1 Antwerp
Eintracht Frankfurt 1 - 1 Fenerbahçe
 
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