UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
Dün ve bugün 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak temsilcimiz Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.
D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Spartak Moskova - Legia Varşova: 0-1
YARIN
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe
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