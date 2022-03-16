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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, bugün oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşı, 7 maçla tamamlanacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
BUGÜN
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)
19.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)
19.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)
22.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)
 
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