UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, bugün oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşı, 7 maçla tamamlanacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
BUGÜN
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)
19.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)
19.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)
22.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.