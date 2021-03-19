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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Final mücadelesine Polonya ev sahipliği yapacak

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.
Bir dönem MedipolBaşakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu GaelClichy'nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.
Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final:
Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)
Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)
Yarı final:
Granada-Manchester United / Ajax -Roma
Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag
 
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