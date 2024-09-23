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Üç büyüklerin Avrupa mesaisi başlıyor

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Yeni formatıyla ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Paok'u; Fenerbahçe USG'yi konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

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Üç büyüklerin Avrupa mesaisi başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi yeni formatında heyecan başlıyor... Lig aşamasında temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkacak.
Galatasaray, Yunan temsilcisi PAOK'u; Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. Beşiktaş, Ajax ile Hollanda'da karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimizin maçları TRT 1 ve Tabii'den izleyiciyle buluşacak.
Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 ve Tabii'de
Galatasaray, komşu Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve morallerin yerinde olduğu sarı kırmızılılar, başarıyı Avrupa arenasına da taşımak istiyor.
Galatasaray, PAOK ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşti. Daha önce Yunanistan takımlarını 3 kez konuk eden sarı kırmızılılar 3 maçı da 1-0 kazandı.
Temsilcimiz Avrupa kupalarında çıktığı son 3 maçı kaybetti.
RAMS Park'ta 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve Tabii'de
Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenini Belçika ekibi Union Saint-Gilloise maçıyla açacak sarı-lacivertli temsilcimiz rakibi ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise ile Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda 3-0 yendi, İstanbul'da ise 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.
Fenerbahçe, Belçika takımlarını konuk ettiği 5 Avrupa maçında sadece bir kez mağlup oldu.
ÜLKER Stadı'nda 26 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.
Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 ve Tabii'de
Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçında Hollanda deplasmanına çıkacak Siyah beyazlılar Amsterdam ekibi Ajax ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı temsilcimiz Ajax ile daha önce 6 randevuya çıktı. Bu maçların tamamı Hollanda ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş rakibi karşısında 3 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 14 gol gördü.
Johan Cruyff Arena'da 26 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.
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