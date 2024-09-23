Üç büyüklerin Avrupa mesaisi başlıyor

Yeni formatıyla ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Paok'u; Fenerbahçe USG'yi konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi yeni formatında heyecan başlıyor... Lig aşamasında temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkacak.

Galatasaray, Yunan temsilcisi PAOK'u; Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yi konuk edecek. Beşiktaş, Ajax ile Hollanda'da karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimizin maçları TRT 1 ve Tabii'den izleyiciyle buluşacak.

Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 ve Tabii'de

Galatasaray, komşu Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve morallerin yerinde olduğu sarı kırmızılılar, başarıyı Avrupa arenasına da taşımak istiyor.

Galatasaray, PAOK ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşti. Daha önce Yunanistan takımlarını 3 kez konuk eden sarı kırmızılılar 3 maçı da 1-0 kazandı.

Temsilcimiz Avrupa kupalarında çıktığı son 3 maçı kaybetti.

RAMS Park'ta 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı TRT 1 ve Tabii'de

Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenini Belçika ekibi Union Saint-Gilloise maçıyla açacak sarı-lacivertli temsilcimiz rakibi ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise ile Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda 3-0 yendi, İstanbul'da ise 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.

Fenerbahçe, Belçika takımlarını konuk ettiği 5 Avrupa maçında sadece bir kez mağlup oldu.

ÜLKER Stadı'nda 26 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.

Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 ve Tabii'de

Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçında Hollanda deplasmanına çıkacak Siyah beyazlılar Amsterdam ekibi Ajax ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı temsilcimiz Ajax ile daha önce 6 randevuya çıktı. Bu maçların tamamı Hollanda ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş rakibi karşısında 3 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 14 gol gördü.

Johan Cruyff Arena'da 26 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan naklen yayınlanacak.