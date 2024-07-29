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Türkiye’ye Paris’te ilk madalya okçuluktan

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Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i 6-2 yendi ve Paris 2024'ü üçüncü bitirerek bronz madalya kazandı. Türkiye, Paris'teki olimpiyatlarda ilk madalyasını üçüncü günde kazandı.

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Türkiye’ye Paris’te ilk madalya okçuluktan
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.
İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.
 
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