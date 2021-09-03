Türkiye’nin rakibi Cebelitarık

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'a konuk olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'laVictoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem KristoTohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise JoonasJaanovits olacak.

Millilerin muhtemel 11'i Altay, Zeki , Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Kerem, Kenan

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

ÇAĞLAR VE OZAN KAMPA KATILDI

İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya'da konakladığı otele geldi.

Aday kadroda yer alan iki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapılacak karşılaşma öncesi kampa dahil oldu.

Geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadığı bildirildi.



