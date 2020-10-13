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Türkiye’nin konuğu Sırbistan

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak

Türkiye’nin konuğu Sırbistan
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.
Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.
 
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