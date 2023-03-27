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Türkiye’nin konuğu Hırvatistan

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak

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Türkiye’nin konuğu Hırvatistan
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Türkiye - Hırvatistan müsabakasına Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma TRT 1, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem AndreasEkberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini FredrikKlyver ve NiklasNyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.
AY-YILDIZLILAR 2'DE 2 PEŞİNDE
İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, 3 puanla D Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, zorlu rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Gruptaki ilk mücadelesinde evinde Galler ile 1-1 berabere kalan son Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN REKABETİNDE 11. SINAV
Türkiye ile Hırvatistan 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
İki takım son olarak 2020 yılında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'ndaki karşılaşma, 3-3 berabere bitmişti.
 
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