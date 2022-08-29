Türkiyeli atıcılar Larnaka’da yarışıyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlı erkek ve kadın milli sporcular Larnaka'da başlayan Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda yer alıyor

Türkiye takımlarının Güney Kıbrıs takımlarıyla sportif organizasyonlarda karşılaşmalarına Türkiye Atıcılık Milli Takımının Larnaka'daki yarışması da eklendi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlı erkek ve kadın milli sporcular Larnaka'da başlayan Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda yer alıyor.

TÜRKİYE’DEN GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, sıralama müsabakasında 147 puanla ilk sırada yer alarak İtalya ile altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, finalde İtalya'ya 6-0 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı müsabakada yarışan Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya, 134 puanla 21. sırada yer aldı.