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Türkiye’den müthiş başlangıç

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında evinde Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede yıldız santrfor Burak Yılmaz "hat-trick"e imza attı

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Türkiye’den müthiş başlangıç
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2022 Dünya Kupası yolculuğu 4 gollü galibiyetle başladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolun ekol ülkelerinden Hollanda'yı ağırlayan Türkiye, güçlü rakibini 4-2'lik skorla geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.
Kırmızı-beyazlılarımızı galibiyete taşıyan golleri 15, 35 (penaltıdan), 81'de Burak Yılmaz ve 46'da Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Davy Klaassen ve 76'da Luuk de Jong'tan geldi.
Uğurcan Çakır, 90+4. dakikada Memphis Depay'ın penaltı atışında gole izin vermedi.
Milli takım kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza atan Burak Yılmaz, 27 gole ulaştı.
Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Norveç'e konuk olacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
 

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Etiketler; #türkiye #Hollanda
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