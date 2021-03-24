Türkiye’den müthiş başlangıç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında evinde Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede yıldız santrfor Burak Yılmaz "hat-trick"e imza attı

2022 Dünya Kupası yolculuğu 4 gollü galibiyetle başladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolun ekol ülkelerinden Hollanda'yı ağırlayan Türkiye, güçlü rakibini 4-2'lik skorla geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılarımızı galibiyete taşıyan golleri 15, 35 (penaltıdan), 81'de Burak Yılmaz ve 46'da Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Davy Klaassen ve 76'da Luuk de Jong'tan geldi.

Uğurcan Çakır, 90+4. dakikada Memphis Depay'ın penaltı atışında gole izin vermedi.

Milli takım kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza atan Burak Yılmaz, 27 gole ulaştı.

Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Norveç'e konuk olacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

