Türkiye’de 4 isim Macaristan'a götürülmeyecek

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 5 2 2 1 9 7 2 8 Macaristan 5 2 2 1 5 4 1 8 Türkiye 5 1 3 1 6 6 0 6 Sırbistan 5 0 3 2 4 7 -3 3

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.MİLLİLERİN GRUBUNDA PUAN DURUMUUEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: