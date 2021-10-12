Türkiye umudunu koruyor

Letonya'yı maçın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma umudunu son maçlara taşıdı

Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya yenilmesinin ardından konuk ettiği Norveç ile berabere kalarak gruptan lider çıkma olasılığını azaltan Türkiye'nin, Letonya deplasmanda kritik bir galibiyete imza atmasına rağmen Dünya Kupası finallerine katılabilmesi için önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Son iki haftasına girilen elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takım, finallere kalabilmek için 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.

Türkiye, son iki maçında sırasıyla evinde Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Grup liderliği için büyük avantajı bulunan Hollanda, 9. haftada deplasmanda Karadağ'la, Norveç ise evinde Letonya'yla maça çıkacak. Grubun 10. ve son haftasında ise Hollanda, Norveç'i konuk edecek.

- Grup ikincisi play-off maçlarına çıkacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise bu kez play-off turu maçlarına çıkacak.

Play-off turu maçlarında, Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım yer alacak. Sona eren UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi 3. Grup'tan katılan A Milli Takım'ın, grubunu son sırada tamamlaması nedeniyle Dünya Kupası finallerine bu arenadan katılma olasılığı bulunmuyor.

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.



