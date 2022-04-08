Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında geriledi

Norveç temsilcisi BodoGlimt'in Roma'yı yenmesiyle UEFA ülke puanı klasmanındaki yerimiz kesinleşti. Bir basamak gerileyen Türkiye, sezonu 20. sırada tamamlayacak

2021-2022 sezonunda UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu.

Avrupa'da temsilcisi kalmayan Türkiye, sezonu 20'nci sırada tamamlayacak.

Norveç, Bodo - Glimt'in UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Roma'yı yenmesiyle 3 basamak birden yükseldi.

Danimarka, Hırvatistan ve Türkiye'yi geride bırakan İskandinav ülkesi, 17'nci sırada...

Altımızda olan ülkelerin Avrupa'da temsilcisi kalmadığı için Türkiye sezonu 20'nci basamakta tamamlayacak.

Sıralamada ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek.

Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci, üçüncü ve Ziraat Türkiye Şampiyonu ise Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

2023 - 2024 sezonunda eleme turları itibarıyla Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.

Türkiye böylece, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesini yaşadı.

1990-1991 sezonunda 23'üncü sırada yer almış, o tarihten bu yana 18'inci sıranın altında hiç yer almamıştık.



