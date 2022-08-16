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Türkiye U23 Futbol Milli Takımı şampiyon

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U23 Futbol Milli Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçı 1-0 kazanan milliler, Konya'da düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu

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Türkiye U23 Futbol Milli Takımı şampiyon
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: MarcelBirsan, RaduAdrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)
Türkiye: Mehmet AtaberkDadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Muhammet Taha Şahin), Umut Nayir, Metehan Altunbaş (Dk. 55 Eren Aydın)
Suudi Arabistan: Alaqidi, Dighriri (Dk. 87 Qumayra), Alyami, Khairallah, Hawsawi, Alqahtani (Dk. 79 Alnasser), Alnashri, Faisal Alghamdi, AhmedAlghamdi (Dk. 82 Hazza Alghamadi), Aljohani (Dk. 82 Almutairi), Asiri
Gol: Dk. 26 Metehan Altunbaş (Türkiye)
 
5. İslami Dayanışma Oyunları Erkekler Futbol finalinde U23 Milli Takımımız Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakayı 1-0 kazanan millilerimiz, Konya'da düzenlenen organizasyonu zirvede tamamladı. 
Ay-yıldızlılara galibiyeti ve şampiyonluğu getiren gol 26. dakika Metehan Altunbaş'tan geldi. 
 
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