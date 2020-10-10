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Türkiye, Rusya ile 7. randevuda

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek

Türkiye, Rusya ile 7. randevuda
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.
Son maçta yenildi
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 
Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
Maçlar
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
20.04.1994 Bursa       Özel  0-1
22.04.1998 Moskova       Özel  0-1
31.08.2016 Antalya       Özel  0-0
05.06.2018 Moskova       Özel  1-1
07.09.2018  Trabzon  UEFA Uluslar Ligi  1-2
14.10.2018  Soçi  UEFA Uluslar Ligi  0-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır. 
 
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