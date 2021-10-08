Türkiye, Norveç'i geçemedi

Stat: Ülker
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz
Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 84 Ryerson), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg (Dk. 75 Aursnes), Thorsby, Hauge (Dk. 75 Daehli), Elyounoussi, Thorstvedt (Dk. 75 Berisha)
Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)
Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan A Milliler, Ülker Stadı'nda Norveç'i ağırladı.
Karşılaşmaya baskılı başlayan A Milli Takımımız 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç 41. dakikada Thorstvedt'in golüyle beraberliği sağladı.
Sahadan bir puanla ayrılan Ay Yıldızlılar, grupta Norveç'in arkasında 12 puanla 3. sırada kaldı. 14 puanlı Norveç ise ikinci sıradaki yerini korudu.