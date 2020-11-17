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Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak

Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem IvanKruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden TomasSomolani ve BranislavHancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise FilipGlova olacak.
Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.
Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.
Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.
Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.
 
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