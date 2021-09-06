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Türkiye, kritik virajda

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak

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Türkiye, kritik virajda
Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem DanieleOrsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden FabianoPreti ve AlessandroGiallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise DanieleDoveri olacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.
Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.
 
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