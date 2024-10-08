Türkiye-Karadağ maçına İtalyan hakem

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem DanieleChiffi görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan DanieleChiffi yönetecek.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden AlessioBerti ve LuigiRossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise MatteoMarchetti olacak.

