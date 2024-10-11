Türkiye, Karadağ'ı tek geçti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının 69. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ile karşılaşmayı 1-0 kazanan Milli Takımımız grupta puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Grupta puanı bulunmayan Karadağ son sırada yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.