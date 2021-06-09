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Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu

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Avrupa Şampiyonası (Euro 2020)'nın açılış maçı olan Türkiye - İtalya maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak

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Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını HesselSteegstra ve Jan de Vries üstlenecek. KevinBlom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız StephanieFrappart olacak.
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Olaylı maça atanmıştı
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta Rumen hakemin ırkçı söylemleri damga vurmuştu. Takımların tepki göstermesi üzerine futbolcular sahadan çekilince maç ertelenmişti. Sonraki gün oynanan karşılaşmaya Danny Makkelie yönetmişti. Paris temsilcisi maçı 5-1 kazanmıştı.
Hollandalı hakem daha önce Juventus - Barcelona maçını yönetmiş ve Merih Demiral'a kırmızı kart göstermişti.
 
 
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