Türkiye istediğini aldı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. hafta maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi.
Millilerin gollerini 16. dakikada Cengiz Ünder, 39. dakikada Maxime Chanot (K.K) ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.
Lüksemburg'un golleri ise 8. dakikada Marvin Martins, 37. dakikada Danel Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'den geldi.
Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, milli takımnda çıktığı ilk maçta şık bir gole imza attı.
13 puana yükselen Türkiye, grubunu lider bitirerek B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.