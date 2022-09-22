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Türkiye istediğini aldı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler bu sonuçla B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi

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Türkiye istediğini aldı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. hafta maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Millilerin gollerini 16. dakikada Cengiz Ünder, 39. dakikada Maxime Chanot (K.K) ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

Lüksemburg'un golleri ise 8. dakikada Marvin Martins, 37. dakikada Danel Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'den geldi. 

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, milli takımnda çıktığı ilk maçta şık bir gole imza attı.
13 puana yükselen Türkiye, grubunu lider bitirerek B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

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