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Türkiye, Hollanda'da dağıldı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu

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Türkiye, Hollanda'da dağıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’ndaki 6. maçında Hollanda’ya konuk oldu.

Amsterdam Arena’da oynanan mücadelede Daniele Orsato düdük çaldı.

Mücadele, 6-1’lik Hollanda üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü henüz ilk dakikada geldi. Hücuma çıkarken yaptığımız top kaybı sonrası gelişen atakta Davy Klaassen, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 16. dakikasında sahneye Memphis Depay çıktı. Yıldız futbolcu, Klaassen’den aldığı topa yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Maçın 38. dakikasında Hollanda penaltı kazandı. Vuruşu yapan Memphis Depay kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı.

Mücadelede ilk yarının bitimine bir dakika kala Çağlar Söyüncü, ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Dakikalar 54’ü gösterirken Memphis Depay’dan hat-trick geldi.

Maçın 80. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Guus Til, durumu 5-0 yaptı.

Maçta son anlara girilirken Donyell Malen skoru 6-0 yaptı.

Bu golün hemen ardından sahne alan Cengiz Ünder sonucu tayin etti: 6-1.

11 puanlı Milli Takımımız bu skorla üçüncü sıraya geriledi. 13 puana ulaşan Hollanda ile ilk sıraya yerleşti.

Milliler, Ekim ayında Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. 

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