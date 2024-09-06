Türkiye, Galler'den 1 puanla döndü

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye’nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına Galler deplasmanında çıktı.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz 62. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Arda Güler sakatlığı nedeniyle 90. dakikada oyundan çıktı.
Galler ve Türkiye, Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı. A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. Galler ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
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