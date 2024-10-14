Türkiye'den tarihi galibiyet

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez İzlanda'dan kazanarak döndü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı geriye düştüğü maçta İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattık. İzlanda üçüncü dakikada Oskarson ile devreyi önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışı topa iki kez dokunduğu için gol geçersiz sayıldı.

62. dakikada İrfan Can Kahveci ile eşitliği sağladık. 67. dakikada penaltı noktasına tekrar geçen Hakan Çalhanoğlu durumu 2-1 yaptı. 83. dakikada Gudjhonsen ile eşitliği sağlayan İzlanda'ya cevabı 88. dakikada Arda Güler verdi ve yeniden 3-2 öne geçtik. Milli Takım'da maçın sonucunu belirleyen gol 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan milliler tarihinde ilk kez İzlanda'dan kazanarak döndü.

Mililer, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. İzlanda 4 puanda 3. sırada kalırken. Galler 8 puan ile ikinci Karadağ ise puansız son sırada yer aldı.