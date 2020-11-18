Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşılaştı.
Puskas Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Macaristan, Siger ile 57. dakikada 1-0 öne geçti. Milli takımımız, beraberlik golü ararken Macaristan yakaladığı kontra atakta Varga ile 90+5. dakikada skoru 2-0 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.
Grubu 6 puanla son sırada bitiren Türkiye, C Ligi'ne düştü. Puanını 11'e çıkaran Macaristan ise gruptan lider olarak A Ligi'ne çıktı.
Sırbistan'a 5-0 yenilen Rusya, grupta 2. sırada yer aldı. Sırbistan ise bu galibiyetle 3. sıraya çıkarak B Ligi'ne tutundu.
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