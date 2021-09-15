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Türk asıllı futbolcu, Romanya tarihine geçti

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Romanya Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde (Liga 1) gol atan en genç futbolcu oldu

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Türk asıllı futbolcu, Romanya tarihine geçti
Galatasaray'ın efsane futbolcusu GheorgheHagi'nin çalıştırdığı FarulConstanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, AcadamicaClienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçti.
23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.
Enes Sali, takımının AcadamicaClienceni'yi 5-0 yendiği maçta 46. dakikada oyuna girdi ve 85. dakikada takımının son golünü kaydetti.
 
 
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