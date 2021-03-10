Tüm rekorlar Haaland'a çıkıyor

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Sevilla'yı ağırladı.

Borussia Dortmund'un Norveçli santrforu ErlingHaaland, bu karşılaşmada da gollerini sürdürdü.

Opta verilerine göre; 35 ve penaltıdan 54'te ağları havalandıran ErlingHaaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. Bu istatistiği 14 maçta yakalayan Haaland, Devler Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.

ErlingHaaland (20 yaş 231 gün) aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol atan en genç futbolcu oldu.

Ayrıca ErlingHaaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu oldu.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta da gol atan en genç oyuncu oldu.



