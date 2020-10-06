Transfere en fazla parayı Chelsea harcadı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Transfere en fazla parayı Chelsea harcadı

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2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü belli oldu. En fazla para harcayan futbol kulübü, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea oldu

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Transfere en fazla parayı Chelsea harcadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.
İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.
Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin euro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, KaiHavertz için Bayer Leverkusen'e 80, TimoWerner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, HakimZiyech için Ajax'a 40, EdouardMendy için de Rennes'e 24 milyon euro ödedi. Chelsea, MalangSarr ve ThiagoSilva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.
Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu LionelMessi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon euroyu gözden çıkardı.
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.
Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları MartinOdegaard, AlvaroOdriozola ve AndriyLunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.
2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:
  Kulüp Ülke Harcama miktarı (euro)
1 Chelsea İngiltere 247,2 milyon
2 Manchester City İngiltere  156,8 milyon
3 Barcelona İspanya 124 milyon
4 Juventus İtalya   110,2 milyon
5 Leeds United İngiltere  105,2 milyon
6 Benfica Portekiz    98,5 milyon
7 Tottenham İngiltere 98,4 milyon
8 Inter   İtalya 97 milyon
9 Atletico Madrid İspanya   90 milyon
10 Arsenal  İngiltere 86 milyon
 2020 yazının transfer rekoru Havertz'de
Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu KaiHavertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.
Chelsea'nin 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.
Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
2020-21 yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar: 
  Futbolcu Yeni takımı Eski takımı  Bonservis bedeli (euro) 
1 KaiHavertz Chelsea Bayer Leverkusen  80 milyon
2 Arthur Juventus Barcelona  72 milyon
3 Victor Osimhen  Napoli Lille  70 milyon
4 RubenDias Manchester City Benfica  68 milyon
5 MiralemPjanic Barcelona Juventus  60 milyon
6 AlvaroMorata  Atletico Madrid  Chelsea  56 milyon
7 TimoWerner Chelsea Leipzig  53 milyon
8 Ben Chilwell Chelsea  Leicester City  50,2 milyon
9 MauroIcardi  PSG Inter  50 milyon
10 Thomas Partey Arsenal Atletico Madrid  50 milyon 
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