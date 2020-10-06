Transfere en fazla parayı Chelsea harcadı

İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.
Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin euro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, KaiHavertz için Bayer Leverkusen'e 80, TimoWerner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, HakimZiyech için Ajax'a 40, EdouardMendy için de Rennes'e 24 milyon euro ödedi. Chelsea, MalangSarr ve ThiagoSilva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.
Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu LionelMessi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon euroyu gözden çıkardı.
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.
Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları MartinOdegaard, AlvaroOdriozola ve AndriyLunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.
2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:
|Kulüp
|Ülke
|Harcama miktarı (euro)
|1
|Chelsea
|İngiltere
|247,2 milyon
|2
|Manchester City
|İngiltere
|156,8 milyon
|3
|Barcelona
|İspanya
|124 milyon
|4
|Juventus
|İtalya
|110,2 milyon
|5
|Leeds United
|İngiltere
|105,2 milyon
|6
|Benfica
|Portekiz
|98,5 milyon
|7
|Tottenham
|İngiltere
|98,4 milyon
|8
|Inter
|İtalya
|97 milyon
|9
|Atletico Madrid
|İspanya
|90 milyon
|10
|Arsenal
|İngiltere
|86 milyon
Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu KaiHavertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.
Chelsea'nin 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.
Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
2020-21 yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:
|Futbolcu
|Yeni takımı
|Eski takımı
|Bonservis bedeli (euro)
|1
|KaiHavertz
|Chelsea
|Bayer Leverkusen
|80 milyon
|2
|Arthur
|Juventus
|Barcelona
|72 milyon
|3
|Victor Osimhen
|Napoli
|Lille
|70 milyon
|4
|RubenDias
|Manchester City
|Benfica
|68 milyon
|5
|MiralemPjanic
|Barcelona
|Juventus
|60 milyon
|6
|AlvaroMorata
|Atletico Madrid
|Chelsea
|56 milyon
|7
|TimoWerner
|Chelsea
|Leipzig
|53 milyon
|8
|Ben Chilwell
|Chelsea
|Leicester City
|50,2 milyon
|9
|MauroIcardi
|PSG
|Inter
|50 milyon
|10
|Thomas Partey
|Arsenal
|Atletico Madrid
|50 milyon