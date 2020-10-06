Transfere en fazla parayı Chelsea harcadı

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü belli oldu. En fazla para harcayan futbol kulübü, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea oldu

Kulüp Ülke Harcama miktarı (euro) 1 Chelsea İngiltere 247,2 milyon 2 Manchester City İngiltere 156,8 milyon 3 Barcelona İspanya 124 milyon 4 Juventus İtalya 110,2 milyon 5 Leeds United İngiltere 105,2 milyon 6 Benfica Portekiz 98,5 milyon 7 Tottenham İngiltere 98,4 milyon 8 Inter İtalya 97 milyon 9 Atletico Madrid İspanya 90 milyon 10 Arsenal İngiltere 86 milyon

Futbolcu Yeni takımı Eski takımı Bonservis bedeli (euro) 1 KaiHavertz Chelsea Bayer Leverkusen 80 milyon 2 Arthur Juventus Barcelona 72 milyon 3 Victor Osimhen Napoli Lille 70 milyon 4 RubenDias Manchester City Benfica 68 milyon 5 MiralemPjanic Barcelona Juventus 60 milyon 6 AlvaroMorata Atletico Madrid Chelsea 56 milyon 7 TimoWerner Chelsea Leipzig 53 milyon 8 Ben Chilwell Chelsea Leicester City 50,2 milyon 9 MauroIcardi PSG Inter 50 milyon 10 Thomas Partey Arsenal Atletico Madrid 50 milyon

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin euro çıktı.Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, KaiHavertz için Bayer Leverkusen'e 80, TimoWerner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, HakimZiyech için Ajax'a 40, EdouardMendy için de Rennes'e 24 milyon euro ödedi. Chelsea, MalangSarr ve ThiagoSilva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu LionelMessi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon euroyu gözden çıkardı.La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları MartinOdegaard, AlvaroOdriozola ve AndriyLunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu KaiHavertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.Chelsea'nin 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.