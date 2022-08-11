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Transfere en çok Barcelona para harcadı

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Futbolda 2022-2023 sezonu bugün başlayacak İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kulüplerin toplam transfer harcaması 404 milyon 79 bin avroyu bulurken, transfere en çok para harcayan kulüplerin başında Barcelona geldi

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Transfere en çok Barcelona para harcadı
Geçen sezonu kupasız kapatan ve yeni sezona iddialı hazırlanan İspanyaol ekibi Barcelona; Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha gibi futbolcuları kadrosuna katarak, transfere 153 milyon avro harcadı.
Barcelona, Milan'dan FranckKessie ile Chelsea'denAndreasChristensen'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.
REAL MADRİD, TCHOUAMENİ'NİN TRANSFERİ İÇİN 80 MİLYON AVRO HARCADI
Geçen sezonun lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise alışılmışın aksine sakin bir transfer dönemi geçirdi. Eflatun beyazlar Monaco'dan 80 milyon avroya 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu AurelienTchouameni'yi alarak İspanya'da sezonun en pahalı transferini yapsa da, AntonioRüdiger'i bonservis ücreti ödemeden kadrosuna dahil etti.
Real Madrid, geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçiren AlvaroOdriozola ve Borussia Dortmund'da aynı şekilde görev alan Reinier'i ise yeni sezonda kadrosunda tuttu.
La Liga kulüplerinde transfere en fazla para harcayan 3. kulüp ise 31,5 milyon avro ile Real Sociedad olarak öne çıktı. Bask kulübü BraisMendez, Muhamed Ali Cho ve TakeKubo'yu kadrosuna kattı.
SEVİLLA KAZANÇLI ÇIKTI
Jules Kounde, Diego Carlos, AlexPozo'yu satan ve sadece Galatasaray'dan Marcao'yu almak için transfere para harcayan Sevilla, transfer dönemini kasasında artıyla (75,5 milyon avro) kapatan tek kulüp oldu.
RayoVallecano ve Athletic Bilbao kulüpleri ise ekonomik sorunlarından dolayı transfer yapmadı.
Bu sezon La Liga'da forma giyecek tek Türk futbolcu olan Enes Ünal'ın takımı Getafe de 15 milyon 750 bin avro ile transfere en fazla para aktaran kulüpler arasında 7. sırada yer aldı.
Yaz transfer sezonu 1 Eylül'de sona erecek Avrupa'da, mevcut durumda transfere en fazla para harcayan ülke ligleri İngiltere (1 milyar 36 milyon avro), İtalya (582 milyon 53 bin avro), Almanya (444 milyon 98 bin avro) ve İspanya (404 milyon 79 bin avro) olarak sıralandı.
 
 
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