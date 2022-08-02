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Trabzonspor'un rakibi FC Kopenhag

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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi FC Kopenhag oldu

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Trabzonspor'un rakibi FC Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Bordo-mavili temsilcimiz play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.
Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / ViktoriaPlzen (Çekya)
BodoGlimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
MaccabiHaifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ​​Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)
 
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