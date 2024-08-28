Trabzonspor, tur için sahaya çıkacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem AndrisTreimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden HaraldsGudermanis ve AleksejsSpasennikovs yapacak.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan PedroMalheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan AnthonyNwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

