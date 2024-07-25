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Trabzonspor, Slovakya'dan avantajla döndü

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi

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Trabzonspor, Slovakya'dan avantajla döndü
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Stat: MFK Ruzomberok

Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis (Dk. 56 Bod'a), Gomola (Dk. 74 Domonkos), Luteran, Lavrincik (Dk. 74 Mudry), Tucny, Hladik (Dk. 82 Kelemen), Chrien, Chobot (Dk. 46 Gerec)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş (Dk. 67 Cihan Çanak), Visca (Dk. 87 Nwakaeme), Bardhi (Dk. 80 Baniya), Trezeguet (Dk. 80 Orsic), Draguş (Dk. 67 Enis Destan)

Goller: Dk. 39 Trezeguet, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor)
 

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaştı.

Bordo mavili temsilcimiz, MFK Futbol Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenerek, tur için büyük avantaj sağladı.

Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Trezeguet, 90+1. dakikada da Cihan attı.

İlk Yarı

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

GOL 39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL 90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

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