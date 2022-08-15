banner762
banner815
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
19 0
36 0
 
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
33 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
18 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
79 0
banner797

Trabzonspor, Kopenhag karşısında avantaj arıyor

banner476

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag’a konuk olacak. Deplasmandan avantajlı dönmeyi hedefleyen Fırtına'da yeni transferler Enis Bardhi ve MarcBartra da kadroya dahil edildi

banner825
Trabzonspor, Kopenhag karşısında avantaj arıyor
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag’lakarşılaşacak.
Kopenhag’ın Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da 4 eksik
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan MarekHamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve AtakaşHatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
Yeni transferler kadroda
Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve MarcBartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'tenstoper oyuncusu MarcBartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.
Avcı ile 3. kez
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.
İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.