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Trabzonspor, galibiyet hasretine son verdi

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı

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Trabzonspor, galibiyet hasretine son verdi
 UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan ekibi Kızılıyıldız'ı konuk etti.
Bordo mavililer, 16. dakikada Marek Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kızılyıldız'ın tek golü 89. dakikada Nikolic'den geldi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Kızılyıldız'da Kings Kangwa kırmızı kart gördü.
Trabzonspor bu sonuçla H grubunda ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Temsilcimiz, gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.
Grubunun diğer maçında Ferencvaros, Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup ederek 6 puana yükseldi.
H Grubu'nda puan durumu:
1- Ferencvaros: 6 puan
2 -Trabzonspor: 3 puan
3- Monaco: 3 puan
4- Kızılyıldız: 0 puan
 
 
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