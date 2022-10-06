Trabzonspor, Fransa'da kayıp

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'ya konuk oldu. Bordo mavililer sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Monaco'ya galibiyeti getiren goller 14 ve 45+2'de (Penaltı) Ben Yedder, 55. dakikada Disasi'den geldi. Trabzonspor'un tek golünü 72. dakikada Bakasetas kaydetti.
Trabzonspor'da maçın 11. dakikasında Maxi Gomez kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Monaco grupta puanını 6'ya çıkarırken, Trabzonspor 3 puanda kaldı.
H Grubu'nda Ferencevaros 3-2 kaybetmiş, Kızılyıldız'ı ise 2-1 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçında Kızılyıldız, Ferencevaros'u 4-1 mağlup etti.