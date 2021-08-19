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Trabzonspor, evinde Roma’ya boyun eğdi

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu

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Trabzonspor, evinde Roma’ya boyun eğdi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırladı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede perdeyi açan taraf Roma oldu. 55. dakikada sahne alan Pellegrini konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Fırtına’nın cevabı gecikmedi. Oyuna 63. dakikada dahil olan Cornelius, saniyeler sonra etkili bir kafa vuruşuyla durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Shomurodov bir kez daha İtalyan ekibini üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-1 Roma lehine sonuçlandı.

Rövanş maçı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

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