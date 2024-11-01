Tottenham’da Mickyvan de Ven, Galatasaray maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Tottenham'da Mickyvan de Ven için açıklama geldi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü AngePostecoglou, Hollandalı stoperin Galatasaray maçında oynayamayacağını açıkladı.
Mickyvan de Ven, Manchester City maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Hollandalı futbolcunun milli aradan sonra sahalara döneceği kaydedildi.
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