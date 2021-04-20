Tottenham Ryan Mason'a emanet

Portekizli teknik direktör JoseMourinho ile yollarını ayrıran Tottenham, Ryan Mason'ın sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olacağını açıkladı.
İngiltere temsilcisini, 2018'de futbol hayatını noktalayan takımın eski oyuncularından 29 yaşındaki Ryan Mason geçici olarak çalıştıracak. Mason, Tottenham'da bu sezon altyapı takımlarında görev almıştı.
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