Tottenham evinde yara aldı

Başkent Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 54. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Newcastle United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.
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