banner875
banner815
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
17 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
15 0
 
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
29 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
51 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
12 0
banner878

Tottenham evinde yara aldı

banner476

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti

banner825
Tottenham evinde yara aldı
Başkent Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 54. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Newcastle United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.