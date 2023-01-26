Tottenham, Danjuma'yı kiraladı

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, kadrosunu Danjuma ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Villarreal öncesi PSV, NEC Nijmegen, Club Brugge ve Bournemouth kulüplerinde oynayan Danjuma, Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.
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